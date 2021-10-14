Из-за пожара в Баку ограничено движение
В Наримановском районе Баку из-за пожара ограничено движение транспорта от улицы Ага Нейматуллы в направлении улицы Тебриз, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).
БТА призывает водителей во избежание транспортных заторов не использовать для проезда указанную улицу.
Отметим, что пожар возник в утренние часы 16 октября на пересечении улиц Ага Нейматуллы и Тебриз, где расположены торговые объекты.
На место прибыли пожарные бригады МЧС, принимаются оперативные меры по тушению огня.