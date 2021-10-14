Министерство образования Азербайджана, UNICEF и Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) подписали трехсторонний план действий по расширению партнерства до 2022 года по вопросам обезвреживания взрывоопасных боеприпасов.

На церемонии подписания UNICEF представил совместный план действий по поддержке детей и семей, пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта, проживающих в непосредственной близости от заминированных территорий.

Программа осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза, в партнерстве с ANAMA и Министерством образования.

План действий предусматривает серию просветительских мероприятий для более 100 000 человек, в том числе около 20 000 детей.

Программа предусматривает различные мероприятия по повышению осведомленности об опасностях взрывчатых веществ, в том числе разработку информационных материалов, а также проведения мероприятий в школах.