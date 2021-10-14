Отдел информации 12:54

Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым приняла участие в XVII ежегодной научно-практической конференции «Адвокатура, Государство, Общество», организованной Федеральной палатой адвокатов (ФПА) России в Москве. На данной конференции приняли участие руководители государственных структур России, в том числе члены ФПА России, представители правовых организаций Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и другие. В конференции приняли участие 200 человек, еще 2000 участников присоединились к ней посредством видеоконференции.

В ходе конференции спикеры рассказали о негативных тенденциях в юридической профессии и затронули различные практические вопросы, в том числе вопросы оказания юридической помощи, уголовно-процессуальные и дисциплинарные аспекты оказания юридической помощи за счет государства, новые проблемы реализации права на защиту, профессиональные риски, фальсификация доказательств и др. В ходе своего выступления, Анар Багиров отметил, что адвокатура в Азербайджане полностью самоуправляема и независима, начиная от приема на профессию и заканчивая дисциплинарным производством. За последние три года число адвокатов увеличилось в 2,5 раза, причем в адвокатуру приходит значительное число молодежи. Число адвокатских бюро выросло в 3,5 раза.

Анар Багиров рассказал о реформе обеспечения оплаты гарантированной государственной правовой помощи. Данный процесс полностью координируется Ассоциацией адвокатов Азербайджана. Ежегодно в бюджете страны указывается сумма на эти расходы. Глава Коллегии адвокатов Азербайджана также информировал о новшествах в сфере цифровизации адвокатуры. Так, адвокаты активно применяют систему «Электронный суд». В числе ближайших целей – внедрение электронных запросов для интегрирования адвокатов в систему «Электронное правительство», полное интегрирование в систему «Электронный суд». Создано мобильное приложение для адвокатов и граждан, через которое любой гражданин может в электронном порядке получать юридическую помощь за определенную плату, а ряд категорий граждан могут получать юридическую помощь бесплатно.