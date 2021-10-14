Пожар в Баку: десятки пострадавших предпринимателей и отсутствие страховки Haqqin.az c места происшествия, фото
В результате пожара на торговых объектах, расположенных по улице Тебриз в Наримановском районе Баку, нанесен ущерб десяткам предпринимателей. В настоящее время они собрались на месте происшествия, и ждут встречи с чиновниками, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Пожар уничтожил торговые ряды на площади 300 кв.м. Но проблема заключается в том, что там были расположены свыше 130 торговых объектов. Предприниматели арендовали торговые площади в несколько квадратных метров. Стоимость аренды торговой точки здесь варьировалась в пределах 650-2000 манатов.
Как заявил haqqin.az один из пострадавших предпринимателей Парвиз Дадашев, торговые ряды на объекте арендовали свыше 80 предпринимателей. Они занимались продажей одежды, школьных принадлежностей и бытовых предметов.
Пожар произошел рано утром, поэтому торговцы не смогли вывести из огня свои товары. Парвиз Дадашев утверждает, что только он потерял в пожаре товары на сумму в 50-60 тысяч манатов. Стоящая рядом женщина также заявила, что потеряла товар на сумму в 80 тысяч манатов. Многие предприниматели имеют большие задолженности перед банками.
Общую сумму экономического ущерба, нанесенного предпринимателям, еще предстоит выяснить. Ни один торговец в этом объекте не имел страховку и потому, они не знают, будет им выплачена компенсация или нет. При этом торговцы отказываются общаться с журналистами, опасаясь того, что им из-за этого потом откажут в компенсации.