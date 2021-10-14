Ульвия Худиева, собкор 13:21

В результате пожара на торговых объектах, расположенных по улице Тебриз в Наримановском районе Баку, нанесен ущерб десяткам предпринимателей. В настоящее время они собрались на месте происшествия, и ждут встречи с чиновниками, сообщает собственный корреспондент haqqin.az. Пожар уничтожил торговые ряды на площади 300 кв.м. Но проблема заключается в том, что там были расположены свыше 130 торговых объектов. Предприниматели арендовали торговые площади в несколько квадратных метров. Стоимость аренды торговой точки здесь варьировалась в пределах 650-2000 манатов.

Как заявил haqqin.az один из пострадавших предпринимателей Парвиз Дадашев, торговые ряды на объекте арендовали свыше 80 предпринимателей. Они занимались продажей одежды, школьных принадлежностей и бытовых предметов.