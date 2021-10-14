Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией

Азербайджан готов к процессу делимитации и демаркации границ. Об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств СНГ четко обозначил позицию Азербайджана по этому вопросу.

"Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией и начать процесс делимитации. В процессе, связанном с мирным соглашением, Армения и Азербайджан, прежде всего, должны признать территориальную целостность и суверенитет друг друга", – сказал Гаджиев.

Говоря об открытии коммуникаций, помощник президента подчеркнул, что на уровне премьер-министров Азербайджана, России и Армении в связи с этим ведутся обсуждения. Состоялись встречи, однако Армения должна предпринять серьезные и позитивные шаги.

Отметим, что 16 октября организован визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и местных СМИ на освобожденные территории Тертерского района. В ходе визита под руководством помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева дипломаты ознакамливаются с поселком Суговушан и селом Талыш.