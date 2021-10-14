Под председательством Али Асадова оценили деятельность АЗАЛ, АЖД и Метрополитена

Как сообщили в Кабинете министров, на повестке заседания, состоявшегося 15 октября под председательством председателя Наблюдательного Совета холдинга Али Асадова, были обсуждены результаты диагностики деятельности 4-х портфельных компаний транспортного сектора: ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО «BakuBus», а также вопросы оценки стандартов корпоративного управления и деятельности членов органов управления портфельных компаний.

Были заслушаны доклады председателя правления холдинга Метина Эйнуллаева и генерального директора Руслана Алиханова. Также на заседании состоялись обсуждения выступлений председателя НС портфельных компаний транспортного сектора и руководителей компаний о результатах диагностики.