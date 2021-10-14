Трудный диалог Анкары с талибами Актуальный комментарий
Талибы должны сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, если хотят единства и равенства в стране, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с представителями движения Талибан в Анкаре. Те, в свою очередь, попросили Анкару продолжать оказывать гуманитарную помощь и инвестировать в Афганистан.
Итоги переговоров Чавушоглу с представителями талибов не внушают оптимизма, хотя назвать их провальными тоже нельзя. Анкара взяла на себя трудную задачу перевоспитания Талибана и обучения их «хорошим манерам», принятым в международном сообществе. Ученики оказались трудными, строптивыми и упрямыми.
Во всяком случае, в двух главных для Анкары вопросах – в обслуживании турецкими специалистами Кабульского международного аэропорта и в инклюзивности состава своего правительства.
Нет, что касается того же аэропорта, то Турция еще в начале сентября отправила туда технических специалистов, которые приступили к работе. Однако, как сообщают источники, «пока нет договоренности о систематической и регулярной работе в аэропорту». То есть, талибы отказываются подписывать соглашение о регулировании и упорядочении этой сферы афгано-турецкого сотрудничества. То есть – вынуждают Анкару делать это на «гуманитарной» основе без гарантий дальнейшего продления работ.
Но если здесь не мытьем, так катанием турецкая сторона еще может добиться своего, то в вопросе инклюзивного состава талибы встали насмерть. Более того, достаточно жестко отвечают на турецкие предложения.
Гулам Наби Мобин, член комиссии Талибана по культуре, который в прямом эфире местного телевидения заявляет: «Если Турция хочет инклюзивного правительства, в котором будет Дустум, его сын или дочь Рахиля, мы никогда этого не допустим», - конечно не первое, и даже не десятое по значимости лицо в руководстве талибов. Но тон его высказывания весьма показателен.
Именно потому Эрдоган отказался от встречи с делегацией талибов во время их нынешнего визита, хотя еще в августе месяце не исключал такую возможность. И именно поэтому на состоявшемся несколько дней назад внеочередном саммите G-20 заявил, что «временное правительство Афганистана потерпело неудачу. Мы еще не видели необходимых мер по предотвращению экстремизма. Эти вопросы, связанные с отправкой девочек в школу, правами меньшинств, которые должны быть решены».
Что совершенно не означает отказа Анкары от попыток наладить с талибами сотрудничество. Как бы ни складывались отношения с Талибаном на сегодняшний день, турки наращивают свое присутствие в Афганистане через «мягкую силу»: в лагере Доган, бывшей турецкой военной базе в Кабуле, развернут крупный госпиталь, оказывающий местному населению бесплатную медицинскую помощь, через организацию TIKA продолжается восстановление инфраструктуры, как в самой афганской столице, так и в провинциях Вардак и Джаузджан.
Само собой – гуманитарные грузы и деятельность турецкого Красного полумесяца. То есть, Анкара не отказывается от работы в Афганистане, просто не спешит форсировать сотрудничество на политическом уровне, предпочитая действовать не спеша, по принципу «капля камень точит».
И тут для Анкары есть хорошие новости. Правительство талибов ожидаемо вступило в период внутренних противоречий, в кабинете начались перестановки – убирают наиболее одиозных и непримиримых сторонников курса «Мы сами все сможем, никакой иностранной помощи нам не нужно, Турция и Пакистан нам не партнеры». Трудно сказать, к чему это в итоге приведет, но Анкара, Исламабад и Катар на сегодняшний день остаются для Талибана «окном в мир». И этой возможностью талибы рано или поздно, но обязательно воспользуются.