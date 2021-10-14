Икрам Нур, автор haqqin.az 18:00

Талибы должны сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, если хотят единства и равенства в стране, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с представителями движения Талибан в Анкаре. Те, в свою очередь, попросили Анкару продолжать оказывать гуманитарную помощь и инвестировать в Афганистан. Итоги переговоров Чавушоглу с представителями талибов не внушают оптимизма, хотя назвать их провальными тоже нельзя. Анкара взяла на себя трудную задачу перевоспитания Талибана и обучения их «хорошим манерам», принятым в международном сообществе. Ученики оказались трудными, строптивыми и упрямыми.

Во всяком случае, в двух главных для Анкары вопросах – в обслуживании турецкими специалистами Кабульского международного аэропорта и в инклюзивности состава своего правительства. Нет, что касается того же аэропорта, то Турция еще в начале сентября отправила туда технических специалистов, которые приступили к работе. Однако, как сообщают источники, «пока нет договоренности о систематической и регулярной работе в аэропорту». То есть, талибы отказываются подписывать соглашение о регулировании и упорядочении этой сферы афгано-турецкого сотрудничества. То есть – вынуждают Анкару делать это на «гуманитарной» основе без гарантий дальнейшего продления работ. Но если здесь не мытьем, так катанием турецкая сторона еще может добиться своего, то в вопросе инклюзивного состава талибы встали насмерть. Более того, достаточно жестко отвечают на турецкие предложения.