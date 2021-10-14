Шестнадцать человек скончались в Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола, сообщил ТАСС координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления метанолом. Предприниматель, который работал [с реализацией алкоголя], – его уже задержали», – сказал он.

Чукреев добавил, что суррогатный спирт задержанный продавал в розлив на одном из рынков Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 35 человек. Также сообщается о 64 пострадавших. На ИВЛ остаются три пациента. В стационаре лечатся 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.