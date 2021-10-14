Ясько сообщила о критическом состоянии Саакашвили

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила в субботу депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с Саакашвили в отношениях.

"Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку… Тема возвращения гражданина Украины в Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины. В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", - заявила Ясько в эфире телеканала "Украина 24".