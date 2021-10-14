Распоряжение Ильхама Алиева о повышении пенсий, зарплат и пособий охватит 1,8 миллиона человек

Согласно распоряжению президента, Кабинету министров поручено подготовить и представить президенту предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для того, чтобы включить их в проект бюджета 2022 года.

Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня Тарифный совет принял решение об изменении коммунальных тарифов. Распоряжение президента направлено на то, чтобы минимизировать влияние изменений в тарифной политике для малообеспеченных слоев населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения". Данное распоряжение направлено на защиту социального благополучия чувствительных групп населения.

Кабинет министров сегодня объявил о том, что работа по подготовке соответствующих предложений уже началась.

Отметим, что улучшение благосостояния населения страны является одним из важных приоритетов проводимой социально-экономической политики. В последние годы в этом направлении достигнуто серьезное продвижение, предприняты последовательные шаги, направленные на усиление социальной защиты населения, увеличение социальных выплат, заработной платы.

В результате реализации пакетов социальных реформ обеспечен существенный рост пособий, пенсий и зарплат, внедрены новые виды социального обеспечения. По сравнению с началом 2018 года среднемесячный размер номинальной заработной платы в Азербайджане увеличился на 39%, средний размер трудовых пенсий-на 60%, средний размер социальных пособий-в 2 раза, средний размер президентских стипендий-в 2,2 раза. За последние три года отношение чистой минимальной заработной платы к чистой среднемесячной заработной плате в нашей стране выросло с 26,5% в 2018 году до 38% в 2020 году, что является серьезным прорывом в повышении благосостояния наших граждан с низкими доходами, достижении целей достойной заработной платы и обеспечении соответствия этой ставки нормам Европейской социальной хартии.

В целом за последние три года в Азербайджане были приняты более 900 нормативно-правовых актов, которые послужили улучшению социального благосостояния населения. Тем самым, число получателей выплат по видам социального обеспечения увеличилось на 160 тысяч человек и превысило 2,4 миллиона человек.

Новое распоряжение Ильхама Алиева ”О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" обеспечивает переход к следующему этапу реформ и будет способствовать дальнейшему улучшению благосостояния до 1 миллиона 800 тысяч граждан.