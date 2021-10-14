Распоряжение Ильхама Алиева о повышении пенсий, зарплат и пособий охватит 1,8 миллиона человек
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения". Данное распоряжение направлено на защиту социального благополучия чувствительных групп населения.
Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня Тарифный совет принял решение об изменении коммунальных тарифов. Распоряжение президента направлено на то, чтобы минимизировать влияние изменений в тарифной политике для малообеспеченных слоев населения.
Согласно распоряжению президента, Кабинету министров поручено подготовить и представить президенту предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для того, чтобы включить их в проект бюджета 2022 года.
Кабинет министров сегодня объявил о том, что работа по подготовке соответствующих предложений уже началась.
Отметим, что улучшение благосостояния населения страны является одним из важных приоритетов проводимой социально-экономической политики. В последние годы в этом направлении достигнуто серьезное продвижение, предприняты последовательные шаги, направленные на усиление социальной защиты населения, увеличение социальных выплат, заработной платы.
В результате реализации пакетов социальных реформ обеспечен существенный рост пособий, пенсий и зарплат, внедрены новые виды социального обеспечения. По сравнению с началом 2018 года среднемесячный размер номинальной заработной платы в Азербайджане увеличился на 39%, средний размер трудовых пенсий-на 60%, средний размер социальных пособий-в 2 раза, средний размер президентских стипендий-в 2,2 раза. За последние три года отношение чистой минимальной заработной платы к чистой среднемесячной заработной плате в нашей стране выросло с 26,5% в 2018 году до 38% в 2020 году, что является серьезным прорывом в повышении благосостояния наших граждан с низкими доходами, достижении целей достойной заработной платы и обеспечении соответствия этой ставки нормам Европейской социальной хартии.
В целом за последние три года в Азербайджане были приняты более 900 нормативно-правовых актов, которые послужили улучшению социального благосостояния населения. Тем самым, число получателей выплат по видам социального обеспечения увеличилось на 160 тысяч человек и превысило 2,4 миллиона человек.
Новое распоряжение Ильхама Алиева ”О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" обеспечивает переход к следующему этапу реформ и будет способствовать дальнейшему улучшению благосостояния до 1 миллиона 800 тысяч граждан.