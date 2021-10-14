Пираты пытались атаковать иранский танкер

Вооруженные силы Исламской Республики Иран отразили нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе. Об этом заявил в субботу в эфире государственного телевидения Ирана командующий ВМС армии страны Амир Шахрам Ирани, передает ТАСС.

"Благодаря группам специального назначения нам удалось отразить нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе", - заявил он.

Военный отметил, что в нападении принимали участие пять пиратских лодок. "За счет открытого огня эти плавательные средства удалось отогнать на значительное расстояние", - добавил он.

Ирани указал, что "танкер покинул опасный район".