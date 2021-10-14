Почему в Азербайджане подорожал газ? Наш комментарий
Основное место в СМИ Азербайджана занимает сегодня вопрос роста тарифов на газ и электричество. Высказываются разные мнения, приводятся объективные и субъективные причины. А была ли действительно необходимость изменения тарифов, и каковы истинные причины роста цен на энергоносители?
Начнем с того, что это имеет как внутренние, так и внешние причины. Начнем с первой. В последние годы в стране растет потребление природного газа, в результате реализации инфраструктурных проектов расширилась сфера охвата газоснабжения, возросло число абонентов. В результате значительно возросли расходы государства, в настоящее время расходы на добычу и доставку потребителю 1000 кубометров газа составляют 174 маната.
В Азербайджане цены на природный газ намного ниже, чем в странах региона и Европы. Численность абонентов, потребляющих до 1200 кубометров газа в год составляет 51%. Этой группе населения 1000 кубометров газа продается за 100 манатов (58,82 доллара). Потребляющие более 1200 кубометров газа в год платят 200 манатов (117,65 доллара), а если потребление превышает 2500 кубометров газа в год, то плата составляет 250 манатов (147,06 доллара). Таким образом, расходы на добычу и доставку газа населению значительно превышают доходы от продажи, газоснабжение оборачивается убытками, которые покрывает государство.
Конечно, для устранения ущерба государству, возникающему в процессе добычи и доставки газа, принимаются меры. Так, уменьшается субсидирование сферы энергоснабжения из госбюджета, расширяются возможности инвестирования этой сферы, повышается ее привлекательность. И, естественно, возникает необходимость полного обеспечения расходов по добыче и снабжению газа.
А теперь рассмотрим внешние факторы. Цены на газ на мировом рынке резко подорожали. На фоне постепенного смягчения ограничений в связи с пандемией COVID-19, оживления глобальной экономики и восстановления производства в промышленной сфере с 2021 года наблюдается рост цен на газ. Если в начале года 1000 кубометров газа стоила 335 долларов, в июле цены поднялись до 500 долларов, в августе почти до 600 долларов, в сентябре 700 долларов. А в октябре этот же объем на бирже (ICE) предлагался уже за 1200-1400 долларов. Тем временем Международное энергетическое агентство прогнозирует высокие цены на газ и в первом квартале 2022 года.
Заявление российского «Газпрома» о снижении поставок газа накануне зимнего сезона способствовало росту цен на биржах. В течение оставшегося до конца года времени ожидается снижение газопоставок в Европу на 20%-23%. Еще одна из причин роста цен на газ – резкое снижение запасов газа в Европе. Как сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE), в настоящее время заполнены лишь 69,3% газохранилищ в Германии, а в целом по Европе - 75,9%. Возникший энергетический кризис резко усилил конкуренцию между рынками Европы и Азии. Развивающиеся высокими темпами экономики Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня стали более привлекательными для традиционных поставщиков жидкого газа в Европу. За 8 месяцев с начала года импорт природного газа Японией, Южной Кореей и Тайванем по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возрос на 7%, а Китаем – на 30%.
Таким образом, объективные внутренние и внешние факторы вызвали необходимость повышения тарифов на газ. Как же это отразится на населении страны? Для этого рассмотрим следующий пример. Норма ежемесячного потребления газа одним человеком в потребительской корзине установлена в объеме 21 кубометра. Если учесть, что среднестатистическая семья состоит из 4 человек, в течение года она использует 1000 кубометров газа. Значит, непосредственное влияние новых тарифов на месячную потребительскую корзину составит 1,72 маната.
Как же теперь Азербайджан будет смотреться на фоне других стран? Верхний предел тарифа на газ для населения в Азербайджане в 2021 году составит 25 гяпик. В то же время этот показатель в братской Турции в перерасчете составляет 36 гяпик. В Украине он намного выше – 87 гяпик, в Грузии 29 гяпик, в Беларуси – 34 гяпик. Еще большая разница наблюдается в сравнении тарифов по категории, не составляющей население. В Азербайджане показатель для этой категории такой же, как и для населения – 25 гяпик. В Турции - 60 гяпик, Украине - 2 маната, Беларуси – 55 гяпик.
При этом надо учесть, что тарифное регулирование проводится в соответствии с экономической политикой государства с учетом ряда факторов. В первую очередь это - обеспечение энергетической безопасности страны. Затем следуют создание более благоприятных условий для динамичного и интенсивного развития экономики, совершенствование госрегулирования по конкурентоспособности экономики, дальнейшее развитие привлекательности бизнес и инвестиционного климата. Немаловажное значение имеет также целенаправленное использование ресурсов, координация интересов производителей и потребителей, обеспечение последовательности социальной политики и социального благополучия населения, поэтапное формирование рыночных отношений и сведение на нет бюджетных субсидий...
Наконец, надо отметить и то, что тарифные изменения окажут положительное влияние на экономику. Как уже отмечалось, они устранят зависимость этой отрасли от госбюджета, субсидий. А высвобожденные деньги можно направить на прочие бюджетные расходы и социальнонаправленные меры. Это повысит и инвестиционную привлекательность отрасли, создаст возможности для обеспечения расходов на производство и снабжение газа, положит конец работе в ущерб, как при добыче, так и продаже газа. В связи с новыми тарифами рост удельного веса в себестоимости природного газа в отдельных секторах экономики прогнозируется на уровне 0,2%-2,4%.