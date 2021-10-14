Отдел экономики 21:20

Основное место в СМИ Азербайджана занимает сегодня вопрос роста тарифов на газ и электричество. Высказываются разные мнения, приводятся объективные и субъективные причины. А была ли действительно необходимость изменения тарифов, и каковы истинные причины роста цен на энергоносители? Начнем с того, что это имеет как внутренние, так и внешние причины. Начнем с первой. В последние годы в стране растет потребление природного газа, в результате реализации инфраструктурных проектов расширилась сфера охвата газоснабжения, возросло число абонентов. В результате значительно возросли расходы государства, в настоящее время расходы на добычу и доставку потребителю 1000 кубометров газа составляют 174 маната.

В Азербайджане цены на природный газ намного ниже, чем в странах региона и Европы. Численность абонентов, потребляющих до 1200 кубометров газа в год составляет 51%. Этой группе населения 1000 кубометров газа продается за 100 манатов (58,82 доллара). Потребляющие более 1200 кубометров газа в год платят 200 манатов (117,65 доллара), а если потребление превышает 2500 кубометров газа в год, то плата составляет 250 манатов (147,06 доллара). Таким образом, расходы на добычу и доставку газа населению значительно превышают доходы от продажи, газоснабжение оборачивается убытками, которые покрывает государство. Конечно, для устранения ущерба государству, возникающему в процессе добычи и доставки газа, принимаются меры. Так, уменьшается субсидирование сферы энергоснабжения из госбюджета, расширяются возможности инвестирования этой сферы, повышается ее привлекательность. И, естественно, возникает необходимость полного обеспечения расходов по добыче и снабжению газа. А теперь рассмотрим внешние факторы. Цены на газ на мировом рынке резко подорожали. На фоне постепенного смягчения ограничений в связи с пандемией COVID-19, оживления глобальной экономики и восстановления производства в промышленной сфере с 2021 года наблюдается рост цен на газ. Если в начале года 1000 кубометров газа стоила 335 долларов, в июле цены поднялись до 500 долларов, в августе почти до 600 долларов, в сентябре 700 долларов. А в октябре этот же объем на бирже (ICE) предлагался уже за 1200-1400 долларов. Тем временем Международное энергетическое агентство прогнозирует высокие цены на газ и в первом квартале 2022 года.

Заявление российского «Газпрома» о снижении поставок газа накануне зимнего сезона способствовало росту цен на биржах. В течение оставшегося до конца года времени ожидается снижение газопоставок в Европу на 20%-23%. Еще одна из причин роста цен на газ – резкое снижение запасов газа в Европе. Как сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE), в настоящее время заполнены лишь 69,3% газохранилищ в Германии, а в целом по Европе - 75,9%. Возникший энергетический кризис резко усилил конкуренцию между рынками Европы и Азии. Развивающиеся высокими темпами экономики Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня стали более привлекательными для традиционных поставщиков жидкого газа в Европу. За 8 месяцев с начала года импорт природного газа Японией, Южной Кореей и Тайванем по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возрос на 7%, а Китаем – на 30%. Таким образом, объективные внутренние и внешние факторы вызвали необходимость повышения тарифов на газ. Как же это отразится на населении страны? Для этого рассмотрим следующий пример. Норма ежемесячного потребления газа одним человеком в потребительской корзине установлена в объеме 21 кубометра. Если учесть, что среднестатистическая семья состоит из 4 человек, в течение года она использует 1000 кубометров газа. Значит, непосредственное влияние новых тарифов на месячную потребительскую корзину составит 1,72 маната.