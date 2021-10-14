Азербайджан завоевал две медали на турнире «Большого шлема» в Париже

Сегодня азербайджанские спортсмены завоевали две медали. В весовой категории до 60 кг Балабек Агаев выиграл золотую медаль. Он поочередно победил соперников из Франции, Японии, Монголии и России.

В весе до 73 кг Хидаят Гейдаров стал бронзовым призером. Гейдаров взял верх над дзюдоистами из Франции и Германии, но в четвертьфинале уступил таджику. В утешительных поединках наш дзюдоист выиграл у россиянина и француза, завоевав бронзовую медаль.

Всего в Париж отправились девять азербайджанских спортсменов. В целом на «Большом шлеме» в столице Франции выступают дзюдоисты из 46 стран.