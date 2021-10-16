США решили запустить неизвестную военную ракету

США решили запустить неизвестную военную ракетную систему над Тихим океаном в период с 20 по 29 октября, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на навигационное предупреждение для пилотов и мореплавателей.

Отмечается, что пуск запланирован с полигона Кальяк у южного побережья Аляски в район атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Дальность полета исходя из заявленных координат составит около двух тысяч километров. Указанный полигон используется Пентагоном для тестирования различных военных систем, в том числе противоракетных, и для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.