Иран и Пакистан проведут совместные учения

Иранская и пакистанская стороны договорились провести в будущем совместные морские учения. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери, передает ТАСС.

«Мы достигли хороших договоренностей, включая проведение в будущем совместных морских учений в территориальных водах как Пакистана, так и Ирана», – цитирует его агентство IRNA. Глава Генштаба также сообщил, что пакистанский флот будет присутствовать на совместных учениях ВМС Китая, России и Ирана, которые запланированы на конец 2021 – начало 2022 года.

По словам Багери, «членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) непременно укрепит отношения Тегерана с Исламабадом и другими странами в составе организации».