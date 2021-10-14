Накануне в Ереване прошел многочисленный митинг сторонников националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшее "Сасна црер"). Кадры со вчерашнего митинга распространены в соцсетях.

Согласно информации, митинг радикалов был направлен против правительства премьер-министра Никола Пашиняна, а также против России.

Митинг запомнился тем, что его участники скандировали матерные лозунги в адрес президента России Владимира Путина.

Стоит отметить, что это не первый антироссийский митинг в Ереване. Ранее националисты не раз проводили митинги, в ходе которых подвергали резкой критике Россию. Эксперты отмечают, что после поражения во Второй Карабахской войне в Армении резко возросли антироссийские настроения.

Многие националистически настроенные армяне винят именно Москву в горьком поражении Армении, ошибочно полагая, что Россия должна была оказать военную помощь Армении в войне против Азербайджана.