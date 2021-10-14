Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом

Китай протестировал новые космические возможности с помощью гиперзвуковой ракеты. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как сообщается, в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, продемонстрировав передовой космический потенциал. По данным источников, китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.

При этом, как заявили три источника, ракета не попала в цель, промахнувшись примерно на два десятка миль. По словам двух других источников, испытания показали, что Китай добился поразительных успехов в области гиперзвукового оружия и был намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США.