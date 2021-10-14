Вашингтон добился своего: ближайшего соратника Мадуро экстрадировали в США

Власти Кабо-Верде (государство, расположенное в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки) выдали США бизнесмена и спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба, сообщил Reuters со ссылкой на национальное радио островного государства.

В США Сааба обвиняют в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Бизнесмена задержали в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал при совместной операции Кабо-Верде и Интерпола. Дипломат направлялся из Венесуэлы в Иран на частном самолете, который сел в Кабо-Верде для дозаправки.

Весной 2021 года Верховный суд Кабо-Верде удовлетворил запрос США, однако решение оставалось за правительством государства.

Адвокаты Сааба назвали обвинения США «политически мотивированными», а до этого заявляли о его дипломатической неприкосновенности. Правительство Венесуэлы, в свою очередь, неоднократно требовало освободить Сааба. После ареста власти республики заявили, что Сааб был венесуэльским дипломатом, который находился с «гуманитарной миссией» в Иране.

Власти республики также указывали, что он занимает пост спецпосланника в Африканском союзе. На эту должность президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Сааба в декабре 2020 года, когда тот уже был задержан, а США добивались экстрадиции бизнесмена.

Из-за экстрадиции Алекса Сааба из Кабо-Верде в Соединенные Штаты власти Венесуэлы приостанавливают переговоры с оппозицией, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, который возглавляет делегацию правительства на переговорах. Родригес отметил, что делегация также не прибудет на очередные переговоры, которые должны были состояться в Мехико 17 октября.