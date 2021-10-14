Подписание Грецией двусторонних соглашений о военном сотрудничестве с Францией и США, покупка истребителей F-35 усиливают напряженность в Эгейском и Средиземном морях. В ответ на вооружение Греции Турция готовится провести в своих территориальных водах два масштабных военных учения с участием своих союзников. Ожидается, что участие в них примет и Азербайджан.

Как сообщает газета Türkiye, учения «Нусрет-2021» пройдут 18 октября на севере Эгейского моря. Военно-морские учения «Восточный Акдениз-2021», намеченные на 1 ноября, пройдут в восточном Средиземноморье.

Военные учения «Нусрет-2021» пройдут в районах Чанаккале и залива Сарос. Наряду с Азербайджаном, Пакистаном, Катаром, Ливией и Бангладеш в учениях будут задействованы военно-морские подразделения Украины, Бельгии и НАТО. В других же учениях примет участие спецназ Азербайджана и Пакистана. США отправят туда свой самолет-разведчик P-8 Poseidon.

Отметим, что за последние месяцы вооруженные силы Азербайджана и Турции провели сразу несколько совместных учений. Также были проведены учения «Три брата-2021» с участием спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.