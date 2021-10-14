Ультиматум ХАМАС Израилю: 8 млн долларов к 19 октября или ракеты

ХАМАС в воскресенье, 17 октября, направил в Израиль послание с ультимативным требованием перевести в Газу 8 млн долларов из катарского гранта в течение ближайших двух дней. Об этом сообщило палестинское издание "Аль-Аян" со ссылкой на информированный источник.

В том случае, если это не будет сделано до 19 октября, организация угрожает возобновить ракетные обстрелы.

Напомним, ХАМАС уже выдвигал ультиматум Израилю по поводу катарских денег 4 июня. Тогда также организация угрожала возобновлением ракетных обстрелов. С тех пор по территории Израиля были выпущены ряд ракет, однако, были ли эти запуски связаны с ультиматумом, не уточнялось.

Согласно действовавшим до операции "Страж стен" договоренностям, деньги из Катара поступали в середине календарного месяца. Как правило, средства доставлялись наличными в чемоданах. Случалось, что Катар переводил деньги в Газу через палестинские банки, но чаще все-таки речь шла о наличных.