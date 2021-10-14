Так был освобожден город Физули

Сегодня исполняется год со дня освобождения города Физули от многолетней армянской оккупации. 17 октября 2020 года в своем обращении к народу президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении города Физули и семи сел района.

Детали операции по освобождению города Физули не известны, но ясно, что ее успешное проведение стало возможным после освобождения Гадрута и ряда сел в Ходжавенде. Прямая атака на Физули в первые дни войны была бы нецелесообразной - господствующие высоты вокруг города находились под контролем врага. Это привело бы к многочисленным потерям. Поэтому азербайджанская армия в первую очередь освободила Гадрут, а также ряд сел Ходжавенда, и, продвигаясь с флангов Физули, взяла под свой контроль главную дорогу, ведущую к городу, и таким образом вражеские силы, дислоцированные в Физули, попали в полуокружение. Наконец, на город началась решительная атака, противник бежал из Физули, оставив большое количество боевой техники и оружия.

Город Физули, как и другие населенные пункты, находившиеся под армянской оккупацией, был полностью разрушен и сравнен с землей. Когда азербайджанская армия освободила город, невозможно было найти здание, на котором можно было бы водрузить азербайджанский флаг. В результате флаг был водружен над зданием, которое противник использовал в качестве воинской части.