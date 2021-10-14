Так был освобожден город Физули
Сегодня исполняется год со дня освобождения города Физули от многолетней армянской оккупации. 17 октября 2020 года в своем обращении к народу президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении города Физули и семи сел района.
В этот день, наряду с городом Физули, от оккупационных сил были очищены села Гочахмедли, Чиман, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дадали.
Детали операции по освобождению города Физули не известны, но ясно, что ее успешное проведение стало возможным после освобождения Гадрута и ряда сел в Ходжавенде. Прямая атака на Физули в первые дни войны была бы нецелесообразной - господствующие высоты вокруг города находились под контролем врага. Это привело бы к многочисленным потерям. Поэтому азербайджанская армия в первую очередь освободила Гадрут, а также ряд сел Ходжавенда, и, продвигаясь с флангов Физули, взяла под свой контроль главную дорогу, ведущую к городу, и таким образом вражеские силы, дислоцированные в Физули, попали в полуокружение. Наконец, на город началась решительная атака, противник бежал из Физули, оставив большое количество боевой техники и оружия.
Город Физули, как и другие населенные пункты, находившиеся под армянской оккупацией, был полностью разрушен и сравнен с землей. Когда азербайджанская армия освободила город, невозможно было найти здание, на котором можно было бы водрузить азербайджанский флаг. В результате флаг был водружен над зданием, которое противник использовал в качестве воинской части.