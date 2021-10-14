Американских миссионеров и их родных похитила банда на Гаити

На Гаити неизвестные злоумышленники похитили 17 христианских миссионеров из США прямо из автобуса. Место их нахождения и подробности произошедшего пока неизвестны, сообщает The New York Times.

Инцидент произошёл в столице Гаити — городе Порт-о-Пренсе. По данным местных властей, миссионеры направлялись в аэропорт после посещения приюта.

Издание отмечает, что похищение людей — как богатых, так и бедных — давно стало привычным явлением на Гаити. Однако чиновники шокированы столь наглым преступлением.

Журналисты добавили, что преступность в Порт-о-Пренсе продолжает расти. В настоящее время, по некоторым данным, примерно половина столицы Гаити находится под контролем различных банд.