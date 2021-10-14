От выступления французского президента на этой конференции осталось впечатление, что, выступай он где-нибудь в африканских пустынях среди барханов, и то имел бы больший успех и более благодарную аудиторию. Макрон уже и на хитрость пустился – не стал приглашать официальных лиц, собрав в Париже сотни молодых африканских бизнесменов, людей творческих профессий и социальных активистов – но попытка выстроить с ними доверительный диалог провалилась. Свист и топот были ответом на его призывы.

С момента прихода к власти в 2017 году Макрон позиционировал себя как знаменосца нового поколения, которое стремится начать новую главу между Парижем и его бывшими африканскими колониями, как человека, который ставил под сомнение старые подходы к FranceAfrique – сети бизнесменов, военных и дипломатов, поддерживающих лояльные Франции режимы на Черном континенте.

Но сеть оказалась сильнее его – и сейчас мы наблюдаем, как он хаотично мечется, стараясь сохранить роль Франции как привилегированного партнера Африки. Причем той худшей ее части, где правит коррумпированная автократия, в обмен на лояльность Франции требующая поддержки своей несменяемости. В итоге членство в FranceAfrique становится препятствием на пути развития входящих в него африканских государств, что закономерно вызывает гнев и негодование местной молодежи и политиков, умеющих смотреть дальше, чем на шаг вперед.

И столь негативная реакция общественности на конференцию Франция-Африка вполне объяснима – Черному континенту Париж вновь пытается навязать старую схему, суть которой – коррупционная рента, в том числе расхищение средств, направляющихся на разнообразную помощь и кредиты бывшим колониям. А потом эти украденные африканскими политиками деньги оседают на счетах их криминальных контрагентов в самой Франции.

Вот и вся суть FranceAfrique Макрона. В полном соответствии с заповедями Де Голля, который планировал «отцепить составы», то есть французские колонии, но периодически «разгружать вагоны», подразумевая беспрепятственно пользоваться их ресурсами.

Но проблема в том, что Франция сегодня не обладает экономическим и военным потенциалом для проведения такой политики. В сфере экономики она не может конкурировать с Китаем, инвестиции которого в Африку в последние годы больше всех европейских стран вместе взятых, а французский экспорт в Африку составляет едва ли четверть китайского.

С военной точки зрения операции «Серваль» и «Бархан» против исламистских группировок в Сахеле были пиком возможностей французской армии, но и в них ей не удалось добиться сколько-нибудь значительных успехов. Париж делал ставку на формирование международной коалиции с собой во главе, но у африканских стран не было ресурсов для участия в ней, а Европа категорически отказалась участвовать, поскольку боялась затяжной войны с непонятными для нее целями.