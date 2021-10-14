Политолог Михайлов предложил запретить въезд в Россию армянам, оскорбившим Россию и Путина видео
Накануне в Ереване прошел многочисленный митинг сторонников националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшее "Сасна црер"). Согласно информации, митинг радикалов был направлен против правительства премьер-министра Никола Пашиняна, а также против России. Митинг запомнился тем, что его участники скандировали матерные лозунги в адрес России и президента страны Владимира Путина.
Такая выходка вызвала бурю негодования в России. Так, российский политолог Евгений Михайлов предложил запретить въезд в Россию армянам, оскорбившим Россию и Путина.
«После недавних заявлений Пашиняна о том, что Армения будет пользоваться транспортными путями, в том числе по территории Азербайджана, что говорит о налаживании отношений между двумя странами, большая часть армянского общества, националистически настроенного, вылилась на улицы многотысячной толпой, которые идут и скандируют… Ладно, Пашинян плохой, но основные лозунги, я лично слышал и видел в интернете, в адрес России и президента Путина. Это кто оскорбляет то? Это вы, которых мы все время спасаем, защищаем?», - вопрошает Е.Михайлов.
Политолог предложил запретить въезд в Россию всем тем активистам, их родственникам, которые на прошедших в Ереване митингах оскорбляли Россию и Владимира Путина.