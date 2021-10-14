Накануне в Ереване прошел многочисленный митинг сторонников националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшее "Сасна црер"). Согласно информации, митинг радикалов был направлен против правительства премьер-министра Никола Пашиняна, а также против России. Митинг запомнился тем, что его участники скандировали матерные лозунги в адрес России и президента страны Владимира Путина.

Такая выходка вызвала бурю негодования в России. Так, российский политолог Евгений Михайлов предложил запретить въезд в Россию армянам, оскорбившим Россию и Путина.