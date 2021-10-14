В Ереване стреляют

Сегодня, 17 октября, в Ереване раздались выстрелы. Об этом сообщает shamshyan.com.

Около 01:30 в отдел уголовного розыска ГУВД Еревана поступила оперативная информация о том, что в городе слышны выстрелы. Армянские правоохранители, обследовав город, обнаружили автомобиль Mercedes, на котором имелись следы выстрелов. Следы выстрелов также были обнаружены на входной двери игрового зала и внутри помещения.

Было установлено, что стрелял 43-летний Сурен Григорян, житель Еревана. В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник задержан.