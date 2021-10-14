Убийцей британского депутата оказался сын высокопоставленного чиновника

Мужчина, убивший британского парламентария Дэвида Амесса, – сын живущего в Лондоне бывшего советника премьер-министра Сомали, сообщила газета The Sunday Times.

Издание также пишет, что преступник несколько лет назад привлек к себе внимание полиции, так как высказывал радикальные взгляды.

Британские власти официально подтвердили BBC, что подозреваемый в убийстве депутата парламента сэра Дэвида Эмесса, 25-летний Али Харби Али задержан полицией Лондона в соответствии с законом о терроризме.