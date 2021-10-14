В Минфине заявили, что приступили к реализации распоряжения Ильхама Алиева

Министерству финансов Азербайджана по согласованию с соответствующими государственными органами поручено отразить в проекте госбюджета на 2022 год задачи, вытекающие из распоряжения президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по защите социального благополучия населения» от 16 октября 2021 года. Уже началась работа по подготовке соответствующих предложений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава пресс-службы Министерства финансов Маис Пириев.

Пириев отмечает, что в связи с этим рассматриваются доходы и расходы госбюджета на 2022 год, вопросы, связанные с созданием финансового обеспечения повышения заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат.

Предложения о внесении соответствующих изменений в проект государственного бюджета будут внесены в Кабмин в кратчайшие сроки, заявил представитель Минфина.