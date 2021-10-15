"Талибан" ответил на заявление Путина

Участники движения "Талибан"ответили на заявление президента России Владимира Путина о проникновении террористов ИГИЛ на территорию Афганистана с Ближнего Востока, сообщает Sputnik.

Представитель "Талибан" Билал Карими указал, что такие действия невозможны. "От Ближнего Востока довольно сложно добраться до Афганистана. Вряд ли террористы "Исламского государства" в этом преуспеют", - отметил заместитель пресс-секретаря талибов.

Он в очередной раз подчеркнул, что "Талибан" не допустит развития деятельности ИГИЛ на территории республики.