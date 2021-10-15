Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра
В понедельник, 18 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем местами возможны осадки, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 14-16, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление повысится с 768 до 774 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60-70%.
В регионах Азербайджана возможны грозовые дожди, местами интенсивные, в высокогорье выпадет снег. Ночью и утром ожидается туман, прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 2-7, днем 7-12 градусов тепла.
18 октября на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.