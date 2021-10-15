Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 14:07

Инженер-ядерщик ВМС США и его супруга были арестованы по обвинению в шпионаже после того, как целый год продавали конфиденциальную информацию представителю иностранного государства. А он, к их несчастью, оказался агентом ФБР, работавшим под прикрытием. Обманываться в людях – верный способ сесть за решетку, если уж выбрал в качестве дополнительного источника дохода такое рискованное дело, как продажу государственных секретов.

В правоте этой нехитрой истины теперь предстоит на личном опыте убедиться американскому инженеру Джонатану Теббе и его жене, Диане, которые на прошлой неделе были арестованы и обвинены в нарушении Закона об атомной энергии. И произошло это после того, как они целый год продавали чертежи военного корабля с ядерной силовой энергией человеку, который, по их мнению, был представителем иностранной державы. Как они решили, что он шпион? Да очень просто – переписывались с неизвестным по электронной почте, тот им написал, что является представителем секретных служб одной державы, название которой ФБР не разглашает, а в судебных документах она фигурирует как «COUNTRY1». И совсем не против прикупить по сходной цене секреты, которыми обладают супруги Теббе, работающие в одном из конструкторских бюро ВМС США. В цене сошлись достаточно быстро – 30 тысяч долларов в криптовалюте, причем 10 тысяч в качестве аванса. После чего лихие супруги выехали на встречу со «шпионом», засунув флешку с секретными данными… в бутерброд с арахисовым маслом. Встреча прошла благополучно, семейка Теббе получила еще 20 тысяч долларов в крипте, а «шпион» попросил еще информации – и так три раза.