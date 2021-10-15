Заседание ОДКБ пройдет без Оганяна

Специальная следственная служба Армении запретила бывшему министру обороны и лидеру парламентской фракции «Армения» Сейрану Оганяну вылететь в Санкт-Петербург для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщила фракция на сайте, ее цитирует РБК.

В сообщении фракции отмечается, что Оганян и другой оппозиционный депутат Армен Геворкян имеют налаженные контакты с зарубежными партнерами Армении, однако им «просто запрещают представлять Армению в международных организациях».

В конце сентября суд не позволил выехать Геворкяну в Страсбург на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, передавало тогда «Армения Today».

ССС подозревает Оганяна в растрате имущества в особо крупном размере — 1,046 млрд армянских драм, когда тот возглавлял Минобороны республики. Возбужденная в отношении него статья (п. 1 ч. 3 ст. 179 УК Армении) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.