Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о крупном контракте на закупку у США 40 F-16 последней модификации и комплектов модернизации для 80 истребителей, уже стоящих на вооружении ВВС Турции, пишет Yeni Safak.

Эрдоган ответил, что Анкара не обращалась к Вашингтону с подобным предложением, оно поступило из США в качестве компенсации за вложения в программу F-35.

«США сделали данное предложение, так как на повестке дня имеется вопрос о выплаченных Турцией 1,4 млрд долларов за F-35», - заявил Эрдоган на пресс-конференции перед визитом в Анголу.

Турецкий лидер добавил, что возможное заключение соглашения потребует дополнительных переговоров. Турция стремится расширять свои ВВС за счет покупки новых F-16.

Ранее сообщалось о том, что Турция обратилась к США с заявлением о готовности приобрести 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских истребителей.