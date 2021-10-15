В России заявили, что у Горбачева нужно отобрать Нобелевскую премию мира

По мнению Володина, когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет, она вручается за реальные достижения, однако четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, несмотря на то, что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия мира была дискредитирована своим присуждением политикам, допустившим развал своих стран и развязавшим конфликты и войны. Вернуть доверие к ней можно путем введения процедуры отзыва награды. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

Володин напомнил, что премия была присуждена экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву: «Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой «мирный процесс» ему вручили премию?»

Лауреатами стали политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, чье правительство затем обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, и бывший президент США Барак Обама, при котором произошла «арабская весна», вспыхнул конфликт в Сирии и т.д., пишет Володин.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - считает Володин.

По его мнению, «недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям», до сих пор являются ее лауреатами, а те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет.