А история заключается в том, что после прихода талибов к власти пакистанские перевозчики резко завысили цены на авиабилеты по маршрутам Кабул - Исламабад, Кабул - Пешавар, Кабул - Карачи.

Скандал между Кабулом и пакистанскими авиаперевозчиками завершен. Талибы заставили их снизить цены на авиабилеты. Этот шаг справедливо может считаться заботой Талибана о гражданах собственной страны. Причем без всяких кавычек.

И если раньше по этим направлениям можно было улететь за 150-170 долларов, то с недавних пор – за все $2500. Афганцы, разумеется, впали в шок от подобного ценового беспредела. И тогда в дело вмешались талибы. Сначала они по старой памяти приехали в аэропорт и, приставив пистолеты к головам кассиров, потребовали продавать билеты по справедливой цене.

Но потом поняли, что это так не работает, и пошли вполне правовым путем – обратились к пакистанскому руководству с просьбой оказать им помощь в данном вопросе. Неизвестно, что конкретно генеральным директорам Ariana, PIA и Kam Air сказали в Исламабаде, но, видимо, что-то очень убедительное. Поскольку в компаниях поворчали, постенали о нерыночном вмешательстве – но согласились снизить цены до вполне приемлемого уровня – двести с небольшим долларов.

А между тем талибы все больше внимания уделяют государственному управлению и занимаются законотворчеством. На днях был принят закон о запрете вырубки лесов и вывозе из страны пиломатериалов. Также утвержден ряд мер по обеспечению безопасности торговцев, лиц, занятых в сфере обмена валюты, известных специалистов, а также охране важных объектов инфраструктуры.

В Герате создана комиссия по борьбе с монополиями и контролю цен на продукты, в Нангархаре после проверок были закрыты три аптеки - из-за несоблюдения правил гигиены, а также продажи просроченных и нелицензионных лекарств. Что дало противникам талибов из числа пропагандистов опубликовать новость под таким заголовком: «ТАЛИБЫ ЗАКРЫВАЮТ АПТЕКИ И СЖИГАЮТ ФАРМАЦЕВТОВ».

А в начале октября талибы установили в районе Хеза Авваль, граничащем с провинцией Панджшер, 150 новых опор ЛЭП в рамках реализации проекта CASA-1000. Как сообщается, в рамках работ по плану энергетической компании DABS в этой местности должны быть установлены еще 350 опор.