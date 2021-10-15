Умершую женщину избрали в парламент Ирака
В парламент Ирака была избрана женщина, умершая от осложнений коронавируса за два месяца до голосования, передает ТАСС.
Жительница Багдада Ансам Мануэль баллотировалась на выборах в качестве независимого кандидата и набрала 2400 голосов избирателей, хотя заразилась COVID-19 еще летом, провела в больнице больше месяца и скончалась в конце августа.
Факт появления "мертвых душ" вызвал критику общественности, которая обвинила иракские власти в фальсификации выборов, однако семья погибшей поспешила разъяснить произошедшее.
На странице в Facebook близкие Ансам опубликовали заявление, в котором говорилось, что молодая женщина баллотировалась самостоятельно, долго боролась с болезнью, но проиграла. На выборах ее друзья и сторонники голосовали за нее "в знак памяти, признательности и уважения к этой так рано ушедшей молодой женщине". Так как имя Ансам по техническим причинам не успели исключить из бюллетеней, многие отдали за нее свои голоса, не зная о случившемся с кандидатом.
Как отмечается, с юридической точки зрения ее место в парламенте займет следующий по количеству набранных голосов кандидат.