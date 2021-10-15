Умершую женщину избрали в парламент Ирака

В парламент Ирака была избрана женщина, умершая от осложнений коронавируса за два месяца до голосования, передает ТАСС.

Жительница Багдада Ансам Мануэль баллотировалась на выборах в качестве независимого кандидата и набрала 2400 голосов избирателей, хотя заразилась COVID-19 еще летом, провела в больнице больше месяца и скончалась в конце августа.