Как сын еврейских мигрантов из Алжира стал популярнее Марин Ле Пен
Опубликованный в начале октября во Франции опрос общественного мнения, согласно которому журналист Эрик Земмур получил бы 17-18% голосов избирателей в первом туре президентских выборов, стал сенсацией.
Израильский 9tv.co.il пишет, что таким образом сын еврейских иммигрантов из Алжира, придерживающийся крайне правых взглядов, обходит традиционного лидера ультраправых Марин Ле Пен (она получает 16%) и выходит во второй тур против нынешнего президента страны Макрона, который пользуется поддержкой 24-27% французов.
Эрик Земмур родился в восточном пригороде Парижа — Монтрё, в семье фельдшера и домохозяйки, переехавшей в метрополию с началом войны в Алжире. Земмур был воспитан в еврейской традиции, как отмечают обозреватели, знает иврит, посещает синагогу и женат на еврейке с тунисскими корнями. Еще в нулевых годах эксперты отмечали его близость к одиозному лидеру крайне правого Национального фронта Жану-Мари Ле Пену.
Земмур продвигает теорию "великого замещения", согласно которой европейцев вытесняют из их стран иммигранты-мусульмане. В книге "Французская меланхолия" он объявил массовую иммиграцию будущей причиной смерти французского языка. По мнению экспертов, журналист не делает различий между исламизмом и исламом, все мусульмане для него — "колонизаторы", навязывающие этническим французам свои обычаи и исламские законы.
1 октября 2020 года прокуратура открыла уголовное дело о подстрекательстве к ненависти после того, как Земмур назвал всех иммигрантов "ворами, убийцами и насильниками" и отметил, что "все они подлежат депортации". Кроме антиисламской риторики журналист известен как сексист, евроскептик и критик либеральных ценностей.
В последние годы он воспринимается как крайне правая альтернатива Национального объединения (реинкарнация НФ), транслируя более радикальные идеи в отношении иммигрантов, чем это позволяет себе Марин Ле Пен.
Популярность Земмура ставит Марин Ле Пен в крайне затруднительное положение, в то время как ее отец поддерживает новую звезду крайне правого фланга французской политики.
Критикуют Земмура и еврейские организации Франции, в основном за обеление режима Виши, который якобы "пытался спасти" французских евреев от нацистских лагерей смерти.
О возможности выдвижения Земмура на пост главы Пятой республики говорят с 2019 года. Его поддерживает ряд влиятельных в крайне правых кругах деятелей, например, глава Лиги Юга Жак Бомпар.
Опросы показывают, что при сохранении нынешних тенденций во втором туре Земмур уступит Макрону со счетом 45:55, и это гораздо лучший результат, чем продемонстрировала в 2017-м Ле Пен, уступившая нынешнему президенту 34% — 66%.