В Грузии ситуация с COVID ухудшается: заявили о начале пятой волны

Пятая волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии. Об этом сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава страны Амиран Гамкрелидзе.

"Число случаев заражения серьезно возросло, и это является началом так называемой пятой волны. К сожалению, эта волна начинается с высоких показателей, и поэтому важным является, чтобы все мы учитывали рекомендации - носили маски, соблюдали дистанцию, избегали массовых собраний и прививались", - сказал Гамкрелидзе в беседе с Первым каналом Общественного вещателя Грузии, его слова приводит ТАСС.

Он вновь призвал жителей страны вакцинироваться: "В течение последней недели ситуация ухудшилась... Поэтому я еще раз прошу население прививаться".

За последние сутки грузинские врачи диагностировали 4 581 новый случай заражения. Всего в Грузии с населением более 3,7 млн человек с начала пандемии выявлено 662 334 случая заражения (17,8% населения), 612 481 человек выздоровел, 9 468 пациентов скончались от вызванных инфекцией осложнений.