Советника Асада ликвидировал израильский снайпер
В израильских СМИ распространилась информация, что накануне бойцы израильской армии ликвидировали с помощью снайперского огня советника Асада, «отвечавшего» в сирийском правительстве за Голанские высоты. Речь идет о Мадхате Салахе.
Mignews пишет, что Салах родился и вырос в друзской деревне Мадждаль Шамс. Отсидел 12 лет в Израиле и после этого в 1997 году бежал в Сирию.
Согласно источникам израильского портала Walla, «идентифицировать Салаха было совсем нетрудно - он был толстым человеком двухметрового роста».
По данным ливанского телеканала al-Mayadin, Салах был убит израильским снайпером по дороге домой.
Mignews отмечает, чтобы ликвидировать Салаха, израильтяне должны были минимум на километр углубиться в сирийскую территорию - с тем чтобы устроить засаду на Салаха на той дороге, по которой он возвращался домой. Израильтяне также должны были располагать точными разведывательными данными. Салаха, скорее всего «сняли» с расстояния в несколько сот метров. Снайперы, работающие на таких расстояниях, как правило, убивают первой пулей. После этого израильский спецназ «исчез» не оставив в Сирии никаких следов.