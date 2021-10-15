Советника Асада ликвидировал израильский снайпер

В израильских СМИ распространилась информация, что накануне бойцы израильской армии ликвидировали с помощью снайперского огня советника Асада, «отвечавшего» в сирийском правительстве за Голанские высоты. Речь идет о Мадхате Салахе.

Mignews пишет, что Салах родился и вырос в друзской деревне Мадждаль Шамс. Отсидел 12 лет в Израиле и после этого в 1997 году бежал в Сирию.