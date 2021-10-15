Алиевы приехали в Физули
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили сегодня Физулинский район.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства заложил фундамент новой дороги Физули - Агдам, новой “умной деревни” в разрушенном во время оккупации селе Довлетъярлы Физулинского района.
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули. Глава государства заложил фундамент Центра управления цифровой подстанцией ОАО ”Азеришыг" в городе Физули.
Затем президент и первая леди ознакомились с условиями, созданными в Центральном городском парке Физули, посадили здесь деревья. Глава государства заложил фундамент первых жилых домов. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности района.
После глава государства заложил фундамент мемориального комплекса Физули и города Физули.
Подробный репортаж будет представлен 18 октября.