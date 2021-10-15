В Турции заинтересованы в развитии медицинского туризма. В связи с этим будут смягчены визовые требования для туристов, прибывающих в страну с целью лечения. Об этом сообщает Türk Time.

Согласно информации, в течение 48 часов Турция будет предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях страны.

"Как только пациент из любой точки мира покажет нам свое назначение, он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", - заявил заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Киран.

В то же время заместитель министра торговли Мустафа Тузджу отметил, что подобная тактика будет способствовать росту валютных поступлений в казну.

"Мы стремимся увеличить валютные поступления с одного млрд долларов, которые имеем сейчас, до трех миллиардов долларов до 2023 года", — отметил Тузджу.

На сегодняшний день Турция принимает пациентов из Европы, Ближнего Востока и Африки.