Цены на продукты и услуги в Азербайджане: что подорожало

Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 105,2 процента, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 106 процентов, непродовольственные товары - 104,4 процента, платные услуги, оказанные населению - 104,6 процента. Об этом сообщает в своей статистике Госкомстат.

Согласно сообщению, в сентябре индекс потребительских цен составил 101,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем и 108,5 процента по сравнению с сентябрем прошлого года. Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 102,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем и 110,4 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.

В сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем повысились цены на хлеб, макаронные изделия, гречку, муку, рис, колбасы, курицу, баранину и говядину, свежую и мороженую рыбу, молоко, творог, сыр, яйца, подсолнечное масло, фрукты, арбузы, сливы, бананы, помидоры, зеленую фасоль, баклажаны, перец, капусту, огурцы, картофель, лук, чеснок, чечевицу, сахарный песок, конфеты, чай, кофе, какао-порошок, напиток кола, фруктовый сок, водку. В то же время наблюдалось снижение цен на киви, виноград, яблоки, груши, мандарины, тыкву, свеклу и морковь.

Цены на другие продукты питания существенных изменений не претерпели.

В сентябре 2021 года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,8% к предыдущему месяцу и 105,9% к сентябрю предыдущего года. В сентябре этого года из товаров данной категории по сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на ткани, одежду и обувь, стройматериалы, мебель, запчасти для автомобилей, канцелярские товары, украшения. Снижение цен наблюдалось на мобильные телефоны и вентиляторы.

Цены на другие непродовольственные товары существенно не изменились.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в сентябре 2021 года составил 101,5 процента к предыдущему месяцу и 107,9 процента к сентябрю прошлого года. Из услуг в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на ремонт одежды ее химчистку и аренду, ремонт обуви, мебели, бытовой техники, автомобилей и квартир, медицинские, стоматологические услуги, цены в объектах общепита, на парикмахерские и косметологические услуги, аренду квартир. Снизились цены на услуги международных пассажирских перевозок и туристические туры за пределами страны. Цены на другие платные услуги существенных изменений не претерпели.