В США раскрыли детали визита шефа Пентагона в Украину и Грузию

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию на предстоящей неделе обсудит безопасность Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство США.

"Все три страны граничат с Черным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Черном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран", - говорится в заявлении Пентагона.

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину и в Грузию на предстоящей неделе подчеркнет, что двери НАТО для этих стран открыты, заявил Пентагон.

"Остин подчеркнет как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе", - говорится в заявлении Пентагона.

"Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии", - заявил в этой связи высокопоставленный представитель Пентагона.