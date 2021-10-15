Эрдоган сообщил о курсе на сближение с Африкой

По словам турецкого лидера, за период нахождения на постах премьер-министра и президента он совершил 38 визитов в 28 африканских стран.

Турция планирует активизировать и продолжить курс на сближение с Африкой по всем направлениям, заявил в преддверии своего визита по африканским странам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы продолжаем курс на сближение с Африкой во всех сферах. Объем нашей торговли с африканскими странами по итогам 2020 года превысил $25 млрд, Турция выступает стратегическим партнером для африканских стран и никогда не воспринимала сотрудничество с ними в качестве краткосрочного и рассчитанного на выгоду», - подчеркнул Эрдоган.

Турция не из тех стран, которые пытаются сохранить старые колониальные порядки новыми методами, - отметил президент.

В рамках предстоящего африканского турне президент Турции побывает в Анголе, Нигерии и Того. Африканское направление считается одним из приоритетных во внешней политике Турции. Переговоры президента Эрдогана в Анголе, Нигерии и Того представляют особую значимость с точки зрения развития двусторонних связей. Вскоре после окончания турне в Стамбуле пройдут III экономический и деловой форумы Турция-Африка (21-23 октября), а также III саммит партнерства Турция-Африка (18 декабря).