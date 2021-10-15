Ильхам Алиев: Среди освобожденных районов Физули самый загрязненный по количеству мин - более ста тысяч

«Мы восстановим город Физули и села Физулинского района. За минувший год в этом направлении проделана большая работа. На всех освобожденных землях будет восстановлена жизнь, граждане вернутся к родным очагам». Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Говоря о проделанной за минувший год широкомасштабной восстановительной и созидательной работе, глава азербайджанского государства отметил: «Это очень сложный процесс. Здесь необходимо провести правильное планирование, выполнить работы по разминированию. Среди освобожденных районов Физули является самым загрязненным по количеству мин – заложены более ста тысяч мин. Мы должны проводить все эти работы параллельно».

Президент Ильхам Алиев также отметил, что сегодня был заложен фундамент новой дороги в направлении Физули - Агдам: «Граждане могут добраться до Агдама, воспользовавшись Физулинским международным аэропортом. Физулинский международный аэропорт – это воздушные ворота Карабаха».

«Выполняя всю эту работу, мы преследовали одну цель: как можно скорее вернуть бывших переселенцев на родные земли. Участвуя сегодня в церемониях закладки фундаментов, мы в значительной степени приблизили этот день», – подчеркнул Ильхам Алиев.