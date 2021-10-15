Ильхам Алиев: Готовятся генпланы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Физулинского района рассказал о подготовке генеральных планов освобожденных от оккупации населенных пунктов Азербайджана.

"Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачина", - сказал глава государства.

"Мы проведем эту работу независимо от кого-либо, за свой счет, ни к кому не обращаясь, не беря никаких кредитов", - отметил президент.

По словам главы государства, за многие годы Азербайджан усилил армию для освобождения земель, а также создал технические возможности, интеллектуальный, кадровый потенциал и финансовые ресурсы для проведения строительных и восстановительных работ в послевоенный период.