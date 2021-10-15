Ильхам Алиев: «Все наши планы претворятся в жизнь в кратчайшие сроки»

«Сегодня экономика Азербайджана восстановилась после пандемического кризиса. Показатели за 9 девять месяцев положительные, экономика выросла примерно на 5%, выросла и промышленность, а ненефтяная промышленность продемонстрировала рост примерно на 20%». Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Глава государства также отметил, что, хотя все восстановительные работы требуют больших средств, все они будут проведены в рамках собственных возможностей.

«Я полностью уверен, что все наши планы претворятся в жизнь в максимально кратчайшие сроки, Карабах и Восточный Зангезур превратятся в одни из самых красивых мест не только Азербайджана, но и всего мира», – подчеркнул Ильхам Алиев.