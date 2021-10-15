Клинтона выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона в воскресенье выписали из больницы, куда он поступил несколько дней назад с инфекцией, сообщает Associated Press.

Экс-президент проходил лечение в медицинском центре Калифорнийского университета в Ирвине.

"Его температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались", – говорится в заявлении врачей медцентра. По данным врачей, Клинтон отправится домой в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками.

Клинтон попал в больницу 12 октября и находился там в общей сложности пять дней. Его помощник сообщил, что экс-президента госпитализировали из-за урологической инфекции.