Глава Генштаба Ирана приехал в Москву за оружием

Согласно сообщению, Багери пробудет в России четыре дня, в ходе которых запланирован ряд встреч с высокопоставленными представителями российской стороны. Помимо Шойгу, Багери проведет переговоры с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери прибыл с официальном визитом в Москву, где запланирована его встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС.

Начальник Генштаба Ирана сообщил, что планирует обсуждать в ходе визита в Россию поставки оружия и ситуацию в Афганистане. Он отметил, что "у Тегерана есть соглашения с Москвой о продаже вооружения после завершения действия эмбарго СБ ООН". "В ходе поездки мы будем говорить об этом с российской стороной", – сказал Багери.

"Ситуация в Афганистане станет одной из тем, которая будет обсуждаться сторонами в ходе этого визита", – добавил он.

В середине октября Багери совершил четырехдневный визит в Пакистан, в ходе которого провел переговоры с рядом пакистанских политиков и военных.