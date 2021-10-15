Ильхам Алиев: «Советский Союз разваливался...Чего и кого ожидало руководство Азербайджана?»

«По моей инициативе Милли Меджлис внес изменения в связи с нашими национальными праздниками. Считаю, что эти поправки полностью соответствуют исторической правде и исторической справедливости». Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Глава государства подчеркнул, что главным праздником независимости для нас является 28 Мая - день образования Азербайджанской Демократической Республики: «Сегодня как независимое государство мы являемся правопреемниками АДР. 18 октября 1991 года наша независимость была восстановлена. Поправки положили конец этому несоответствию».

Президент также отметил, что совершенно неуместно торжественно отмечать 18 октября или кого-то благодарить за это. Причину этого президент объяснил так: «Советский Союз разваливался, Российская Федерация до нас приняла Конституционный акт о государственном суверенитете. Вышла Россия, вышла Украина, вышли все кавказские республики. Чего ожидало руководство Азербайджана и кого оно ожидало? Знаете, сложно составить верное представление, не зная эту историю».