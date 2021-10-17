Саакашвили стало трудно двигаться из-за голодовки

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который проводит голодовку в тюрьме, испытывает трудности в передвижении. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает РИА Новости.

Кипшидзе посоветовал назначить консилиум врачей как можно скорее, чтобы обсудить дальнейшие действия, в частности, вопрос о госпитализации. Ранее стало известно, что консилиум назначили на 19 октября.

«У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться. Необходимости в госпитализации в эти минуты нет. Но посмотрим, как будет дальше», – рассказал врач.